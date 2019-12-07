Бетономешалка расплющила «Форд Фокус» на Приморском проспекте

Бетономешалка придавила «Форд Фокус» к ограждению на Приморском проспекте в Петербурге. Водителю легковой пришлось выбираться через окно.

Авария произошла в ночь на 7 декабря. Кадрами с места ДТП поделился паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург». На них видно, как серебристый «Форд» раздавило бетономешалкой. Легковая застряла между спецтехникой и забором-ограждением. Водителю, по всей видимости, ничего не оставалось делать, как лезть наружу через окно с пассажирской стороны.

По данным «Фонтанки», владелец «Фокуса» накануне, 6 декабря, отметил 35-летие. Если он находился за рулём, то сегодня может отметить своё второе рождение.



