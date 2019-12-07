16-летняя «Ода» прилегла на крышу на Выборгской набережной. Машина числится за дембелем

Вечерний кувырок исполнила «Ода» после встречи со «Шкодой» в ночь на 7 декабря на Выборгской набережной в Петербурге.

Легковые столкнулись у Кантемировского моста, на месте работают сотрудники УГИБДД. «Иж-2126» цвета «синяя балтика» валяется у обочины на крыше. Красная «Фабия» припаркована рядом.

По информации «Фонтанки», «Ода»-перевёртыш принадлежит 20-летнему петербуржцу, недавно вернувшемуся из армии. Отечественным авто 2003 года выпуска он владеет с 2018-го, успел накатать на 4 штрафа. Возможно, именно он был за рулём и объяснял инспектору технику исполнения кувырка на ровной дороге.

Судя по странице «ВКонтакте», петербуржец любит перебирать старые отечественные машины и мотоциклы.



