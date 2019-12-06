Стрельбу на базе ВМС США открыл военный из Саудовской Аравии, который приехал на учебу

Стрельбу на базе ВМС США в Пенсаколе открыл служащий ВВС Саудовской Аравии. Об этом вечером 6 декабря пишет Reuters со ссылкой на губернатора штата Флорила Рона Десантиса.

Десантис уточнил, что военнослужащий из Саудовской Аравии проходил обучение в США. «Это создает много вопросов» к саудовским властям, подчеркнул губернатор. Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что ему позвонил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который выразил свои соболезнования жертвам стрельбы. Кроме того, он заверил президента США, что действия стрелка «ни в коей мере не выражают чувства народа Саудовской Аравии, который любит американцев».

Напомним, в результате стрельбы на базе ВМС США в Пенсаколе погибли четыре человека — в том числе, сам стрелок. Инцидент произошел утром 6 декабря, перед мемориальной церемонией в память о Второй мировой войне и нападении японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор.



