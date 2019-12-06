В Минсельхозе объяснили, почему растут цены на гречку
Ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов, что и вызвало рост цен на гречку. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ, пишет 6 декабря РБК.
Чиновники уточнили, что в 2018 году цены на крупу пошли вниз благодаря урожаю 2017-го: тогда удалось собрать более 1,5 млн тонн гречихи. Однако в 2018-м урожай был отнюдь не столько впечатляющим, а в 2019-м он, согласно прогнозам, составит 780 тыс. тонн.
Согласно данным Росстата, гречка в ноябре подорожала еще на 11%, в некоторых регионах рост цен дошел почти до 30% (например, в Еврейской автономной области и Тыве).
Напомним, ранее Росстат сообщал о росте цен на гречку в октябре на 7,3%.
Справка:
Напомним, о том, что цены на гречневую крупу на полках магазинов будут расти, «Фонтанке» ещё в октябре сообщили участники продовольственного рынка Петербурга. По словам ретейлеров, за последние два месяца они получили от своих поставщиков уже два письма о повышении закупочной стоимости. В среднем продукция должна подорожать на 15 – 20%, но в некоторых случаях суммарное повышение достигает 50%.
Федеральная исполнительная власть не нашла оснований для роста цен на крупу. Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы ранее сообщило, что не видит оснований для паники по поводу роста цен на гречневую крупу. «Безответственные заявления в СМИ нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышение спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году», – приводит пресс-служба слова врио руководителя антимонопольного органа Вячеслава Тукаева.