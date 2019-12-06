В Минсельхозе объяснили, почему растут цены на гречку

Ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов, что и вызвало рост цен на гречку. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства РФ, пишет 6 декабря РБК.

Чиновники уточнили, что в 2018 году цены на крупу пошли вниз благодаря урожаю 2017-го: тогда удалось собрать более 1,5 млн тонн гречихи. Однако в 2018-м урожай был отнюдь не столько впечатляющим, а в 2019-м он, согласно прогнозам, составит 780 тыс. тонн.

Согласно данным Росстата, гречка в ноябре подорожала еще на 11%, в некоторых регионах рост цен дошел почти до 30% (например, в Еврейской автономной области и Тыве).

Напомним, ранее Росстат сообщал о росте цен на гречку в октябре на 7,3%.



