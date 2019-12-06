Под Воронежем нашли курган с останками четырёх «амазонок». Впервые в лесах сохранилось и драгоценное украшение

Институт археологии РАН

Останки четырёх скифских воительниц нашли учёные в лесах Воронежской области. Погребения датируются второй половиной IV века до нашей эры. На черепе одной из женщин полностью сохранился головной убор из драгоценных металлов. Ранее подобные украшения находили только в степных погребениях богатых скифов.

О находке, сделанной в группе курганов Девица V в Острогожском районе, сообщается 6 декабря в пресс-релизе Института археологии РАН. Курган уже был частично разграблен в древности, примерно через один-два века после создания. Всего в нём было похоронено четыре женщины-воина, однако грабители, судя по всему, обнаружили останки только двоих. Возраст похороненных женщин разнится и составляет 12-13 лет, 20-29 лет, 25-35 лет и 45-50 лет. Точная причина их смерти неизвестна. На костях двух женщин были найдены признаки туберкулеза и бруцеллеза, однако останки разбросали древние грабители.

Скифы — народ, обитавший на территории современной Восточной Европы и Средней Азии в период с VIII по III век до нашей эры. Они вели кочевой образ жизни и жили в основном в степях и лесостепях. Скифские захоронения в виде курганов и некрополей находят на обширной территории от Крыма до Тывы, где в 2018 году был обнаружен крупнейший известный скифский курган диаметром 140 метров.



