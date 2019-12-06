Неизвестный продолжает гонять пожарных по Петербургу. Теперь он сообщил о задымлении на станции метро «Старая Деревня»

Неустановленный хулиган весь вечер вхолостую гоняет пожарных по Петербургу. После проверки станции «Международная» на юге города, на номер 112 поступило новое сообщение. На сей раз о запахе гари на северной станции метрополитена – «Старой деревне». Об этом «Фонтанке» вечером 6 декабря рассказали в ГУП «Петербургский метрополитен».

«На «Старой Деревне» то же самое, что и на «Международной». Кто-то звонит по 112, на станции всё в порядке», – предупредили в пресс-службе.

Напомним, из-за ложного вызова к метро во Фрунзенском районе съехались около десятка пожарных машин. Никакого дыма и уж тем более огня сотрудники МЧС не зафиксировали.



