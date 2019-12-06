Семак об акции фанатов: Болельщики просят конструктивного диалога, а закон должен быть один для всех

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал акцию протеста петербургских фанатов, ушедших на 40-й минуте матча с «Динамо» со стадиона.

— Мы прекрасно знали об этой акции, – заявил Семак на пресс-конференции после матча. – Мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, всех лиц, ответственных за проведение матчей, на то, чтобы вступить в конструктивный диалог. Не посещать в перспективе – неправильно, на мой взгляд, футбол для болельщиков, они должны его смотреть, получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду.



Единоразовая акция как раз была, чтобы общественность, спортивные и не спортивные власти объединить, чтобы работать над этой проблемой. По сути, закон должен быть один для всех — и для болельщиков, и для не болельщиков. Должны жить в цивилизованной стране. Если ты что-то сделал не по закону, то ты должен ответить. Если сделал по закону, то не должен за кого-то отвечать.

Напомним, матч завершился победой «Зенита» со счётом 3:0.



