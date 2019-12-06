«Все шло по плану». Российская фигуристка Косторная выиграла короткую программу в финале Гран-при в Турине с мировым рекордом

Российская фигуристка Алёна Косторная лидирует после короткой программы в финале серии Гран-при в Турине (Италия) с рекордными цифрами. Судьи поставили ей 85,45 балла — это мировой рекорд.

Предыдущее достижение также принадлежало Косторной и было установлено на этапе Гран-при в Японии две недели назад. Тогда Алёна получила от судей 85,04 балла. Для Косторной нынешний сезон — дебютный во взрослом фигурном катании.

Анна Щербакова поставила личный рекорд в короткой программе (превысила предыдущее достижение на 5 баллов!) #GPFigure #Torino2019 pic.twitter.com/mjdSaB80YF — Небеса падут ? (@woskrese17) December 6, 2019

«Новый мировой рекорд? Не обращаю на это внимания. Ощущения те же, что и раньше. Все шло по плану. На самом деле тренеры настраивались, что оценки будут чуть меньше. Поэтому была приятно удивлена. Но примерно я понимаю свои баллы», — заявила спортсменка журналистам после своего проката.

Второй с результатом 79,60 стала Алина Загитова (Россия), третья — Анна Щербакова (Россия), набравшая 78,27. Ещё одна россиянка Александра Трусова (71,45) стала пятой.



