Баскетбольный «Зенит» прервал серию из шести поражений в Евролиге, победив «Виллёрбан»

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Евролиги против французского «Виллёрбана» в пятницу, 6 декабря. Петербуржцы выиграли на своём поле со счетом 75:70. На матче присутствовали 3242 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Зенита» Алекс Ренфро, набравший 16 очков. В составе «Виллёрбана» ни один игрок не набрал больше 10 очков.

После 12 туров «Зенит» занимает последнее место в турнирной таблице, с тремя победами в 12 матчах. «Виллёрбан» расположился на 12-й строчке с пятью победами.

В следующем матче «Зенит» в гостях встретится с немецкой «Баварией» (Мюнхен) 13 декабря.



