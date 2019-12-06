У метро «Международная» около десятка машин МЧС. Очевидцы сообщают о запахе гари

Десяток машин ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти у метро «Международная» напугали вечером 6 декабря жителей Фрунзенского района. Фотографию в редакцию «Фонтанки» прислал очевидец.

Фото: читатель "Фонтанки"

В соцсетях также появились фотографии и видео с места событий. На кадрах видно множество красных пожарных машин с включенными проблесковыми маячками. У входа в метро работают спасатели. Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе пожарного главка, спасатели приехали на ложный вызов. В ГУП «Петербургский метрополитен» подтвердили информацию о ложном вызове: «Кому-то померещился запах дыма. Проверяют, раз приехали».



