Немецкому музею вернули картины, украденные 40 лет назад, но потребовали почти 5,5 млн евро

Украденные 40 лет назад пять картин старых мастеров вернулись в музей замка Фриденштайн в Тюрингии. Об этом 6 декабря сообщила администрация учреждения культуры.

Речь идёт о полотнах Ганса Гольбейна-старшего, Яна Брейгеля-старшего, Антониса ван Дейка, Франса Хальса и Яна Ливенса. Они были украдены из музея в декабре 1979 года. Der Spiegel называет произошедшее крупнейшей кражей предметов искусства в истории ГДР.

Картины в замок вернул адвокат владельцев полотен, который летом 2018 года связался с администрацией и рассказал историю их приобретения. Искусствоведы увидели в рассказанном много неправдоподобного, но, тем не менее, начали переговоры с защитником. Тот вернул картины в сентябре 2019 года, сейчас они проходят экспертизу.

Музей отмечает, что пообещал вознаграждение за полотна, но не называет его размер. Der Spiegel утверждает, что адвокат, о котором идет речь, занимается легализацией украденных предметов искусства и что он потребовал за картины 5,25 млн евро. По информации издания, против юриста и его клиента, врача из Нижней Саксонии, возбуждено дело о вымогательстве и краже.



