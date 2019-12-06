Уборка снега убежала от бюджета. Смольный выбирает подрядчиков на первое полугодие 2020 года

Комблаг готовится выбрать победителей 18 аукционов на содержание петербургских дорог. Новых лиц не ждут, дальше июня не заглядывают. В техзадании — реагенты и снежная колея.

Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Аукционы городской комитет по благоустройству объявил в конце ноября, размещал их комитет по госзаказу. Главные новшества анонсировали заранее: контракты заключат только на полгода, а их количество удивительным образом совпадет с количеством районов. Наиболее «дорогим», судя по сайту госзакупок, является Выборгский: максимальная стоимость контракта по нему — 507 млн рублей. Ненамного от него отстал Приморский — на него комблаг готов потратить полмиллиарда. Самыми малозатратными стали, по обыкновению, Кронштадт (67 млн) и Петродворцовый район (198 млн). Всего, таким образом, в 18 аукционов упаковано 6,2 млрд рублей.

Объявляться на весь год комблагу не позволил бюджетный процесс. Контракты надо заключить с 1 января, так что медлить с аукционами нельзя. По состоянию на конец ноября бюджет на ближайшие три года еще не был подписан, и распоряжаться комитет мог только теми суммами, которые указаны в бюджете 2019 – 2021 годов. Там записано 9,3 млрд рублей, однако в принятом недавно трехлетнем бюджете сумма больше. Как поясняют в комблаге, «размер этих ассигнований позволяет распределить контракты на содержание дорог на полгода до 30 июня, но не на весь год».

Первое, что бросается в глаза: стоимость непропорционально упала по сравнению с текущим годом, несмотря на то что в этот раз речь о половинчатых контрактах. Тот же Выборгский на весь 2019-й стоил 705 млн рублей, Приморский — 690 млн. Кронштадт, Петродоворец и Курортный район обычно шли в одном пакете, и год назад достались ГУДСП «Курортное» за 773 млн; теперь их раздают в розницу, в сумме — за 533 млн рублей.

Дело не в подорожании горюче-смазочных материалов или расходах на обслуживание новой закупленной техники. Вернее — не только в этом; как газ заполняет весь предоставленный объем, так содержание дорог, хронически недофинансированное, сжирает все предоставленные средства. В этот раз их предоставили больше — поэтому комблаг и «гуляет», распределяя за полгода две трети той суммы, которую в 2019-м выделяли на весь год. До сих пор, по подсчетам Смольного, нормативные потребности комитета в деньгах удовлетворялись процентов на 60; эту арифметику — хотя, опять же, не только ее — петербуржцы прочувствовали прошлой зимой, пробираясь по сугробам, откапывая автомобили и отдыхая на больничном после переломов.





В этот раз на все содержание — а это не только снег и грязь, но и урны, дорожное полотно — выделено 11,6 млрд рублей; из них непосредственно на комплексную уборку и рейсы к снегоприемным пунктам — 9,6 млрд. Раздавать их будут в новой реальности: после дела о «снежном картеле» все районы разыгрывают отдельно, но это не главное. Основные претензии УФАС сводилиcь к тому, что дорожные предприятия (почти все принадлежащие городу) лишь создавали видимость конкуренции, а поэтому и максимальная цена на аукционе почти не снижалась. На это существовал неформальный ответ: денег и так не хватает, куда же еще снижаться. Как повернется теперь, сказать сложно, но, судя по последним заявлениям, сэкономить бюджетные средства не получится и в этот раз. И. о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин рассказал, что сейчас финансовая потребность перекрывается на 77%.

Сенсационного захода на рынок новых игроков или перераспределения районов среди нынешних тоже ждать не приходится. На это как бы намекают сами дорожники. В этом году ГУДП «Центр» ухаживает за дорогами Василеостровского, Петроградского, Московского, Центрального, Адмиралтейского, Фрунзенского и Невского районов. К следующему сезону предприятие закупило 471 единицу техники за 3 млрд, так что было очевидно, что сокращать свою долю оно точно не собирается. Однако для большей наглядности одновременно с закупкой комблага «Центр» объявил субподрядные аукционы на ручную уборку тротуаров; о каких 7 районах речь — каждый может догадаться без подсказок. Напомним, сам «Центр» формально еще ни одного контракта не получил. Что символично, дорожникам нерешительность чиновников чужда, и они ищут субподрядчиков на весь 2020-й, а не на первое полугодие. Общий объем — почти 500 млн рублей. Другие дорожные предприятия с такой отвагой в будущее не смотрят, хотя названия предприятий «Коломяжское» и «Курортное», в общем, не первый год ясно отображают их амбиции.

Вопреки устоявшемуся мнению, техрегламент и в нынешнем году не запрещал сыпать на дороги чистые реагенты, если погода не оставляет выбора, однако предыдущее руководство комблага воспринимало это как табу. В приложении к нынешнему конкурсу описывается весь технологический процесс содержания дорог, отдельно там прописана «зимняя» часть. Помимо фрикционных материалов — пескосоляной смеси (с концентрацией соли до 50%) и гранитной крошки — на борьбу с гололедом можно пускать NaCl в сухом виде, а также механические и композитные смеси с содержанием CaCl2 и Kcl не менее 20%, NaCl не более 75%, формиата — 15%. В солевых растворах доля NaCl может доходить до 22%, CaCl2 – 27%. При химическом способе обрабатывать дороги надо не позднее 15 – 20 минут после начала снегопада (при интенсивности 1 – 3 мм/ч). Если снег валится еле-еле – можно медлить 40 минут. С того момента, как каблук заскользил по мостовой до устранения «скользкости» должно пройти не более 5 часов. При упреждающем ударе — за час-два до гололеда — на квадратном метре можно разместить 50 граммов противогололедных материалов, если сыпать уже по факту — 200 граммов.

При этом на дорогах и тротуарах, как и раньше, допускается снежный накат в 6 см, если там нет неровностей и углублений больше 4 см. В регламенте есть на этот счет инструкции с несколько виртуальными требованиями: колею в накате от 3 см необходимо уничтожить за 2 суток, а, например, 8-сантиметровый слой рыхлого свежего снега на уплотненном накате может ждать своей кончины 6 дней. Но в целом рыхлый и талый снег c проезжей части надо убрать в течение 3-6 часов с начала снегопада. Убирают его для временного складирования в лотковую часть, на разделительную полосу (если она шире 5 метров) или обочину. Получившийся вал не должен быть шире полутора метров с разрывами длиной 2,0 – 2,5 м. От вала до тротуара оставляют полметра; складывать на поребрик и тротуар нельзя, на газон — тоже. Вывоз снега осуществляют в течение 9 дней, с самых пустынных улиц (категория Е) — 12. Тротуар от снега должны очищать за 1-3 часа с того момента, как перестало сыпать.

В центральных районах есть своя специфика, отраженная в регламенте. Узких и отделенных газонами тротуаров здесь много, так что количество работников ручного труда растет на 21%; это, а также «наличие туристов и гостей в центре города», приводит к росту периодичности работ на 20%. Это не все: ранее комитет уже сообщал, что более тысячи улиц обставят знаками 3.27 «Остановка запрещена» с указанием времени действия. «В периоды действия запрета остановки осуществляется комплексная уборка вне зависимости от наличия припаркованных транспортных средств и соблюдения владельцами транспортных средств требований правил дорожного движения», – грозит комблаг.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»