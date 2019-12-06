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Спорт
06.12.2019 23:47
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«Зенит» успел обыграть «Динамо» до ухода фанатов. Дзюба забивал уже без них

11-й гол Дзюбы, самая массовая фанатская акция за последний годы и поддержка Сергея Шнурова. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как «Зенит» уверенно разгромил «Динамо» в последнем домашнем матче года оторвался на 11 очков от второго места.

«Зенит» успел обыграть «Динамо» до ухода фанатов. Дзюба забивал уже без них

В гости на «Газпром-арену» приехала одна из сенсаций чемпионата страны: старт турнира «Динамо» откровенно провалило — 2 победы в 11 турах. После серии из трех поражений главный тренер Дмитрий Хохлов 5 октября был отправлен в отставку. Ходило много слухов о потенциальном приемнике, в частности обсуждалась кандидатура Курбана Бердыева. Однако динамовское руководство неожиданно сделало ставку на внутренние резервы: в итоге на пост главного тренера был назначен 38-летний Кирилл Новиков, до того руководивший молодежной командой москвичей.

Тут важно отметить, что молодежная команда «Динамо» в этом сезоне лидирует в таблице с гигантским отрывом, и специалисты по детско-юношескому футболу отмечали непосредственную заслугу Кирилла Александровича. К слову, отец нынешнего главного тренера Александр Новиков провел за московский клуб 327 матчей на позиции защитника и за свою игровую манеру получил среди коллег и болельщиков прозвище «Автоген».

У Новикова-младшего до игры с «Зенитом» откровенно получалось. 6 игр без поражений и 14 очков из 18 возможных, имея в соперниках ЦСКА, «Краснодар» и «Локомотив» (был обыгран в последнем туре). Только петербургский клуб на аналогичном отрезке был успешней. Закономерный результат: «Динамо» со дна турнирной таблицы взлетело аж на 6 место (по итогам первого игрового дня 19 тура из-за победы «Арсенала» над «Локомотивом» опустилось на 7 строчку).

«Зенит» успел обыграть «Динамо» до ухода фанатов. Дзюба забивал уже без них


Перед стартовым свистком на поле вручили награду лучшему футболисту ноября: им стал вратарь Михаил Кержаков, награду вместе с воспитанником петербургского футбола получал его папа, Анатолий Рафаилович. Выглядело это очень трогательно. Любители со стажем вспоминали, как 7 лет назад бывший форвард «Химика» из Дзержинска так же радовался за сыновей на стадионе «Петровский»: тогда в матче «Зенит»-«Алания» за хозяев забивал старший сын, а в воротах гостей барсом прыгал по углам младший.

Было понятно, что в последнем домашнем матче команду Семака ждет серьезная проверка. Тренерский штаб «Зенита» перед игрой столкнулся с парадом кадровым трудностей: из-за травм встречу и так пропускали Далер Кузяев и Юрий Жирков, а непосредственно перед матчем травму получил Себастьян Дриусси. Причем его участие в решающем лигочемпионском поединке против «Бенфики» в следующий вторник пока под вопросом. Из-за удаления в игре против «Спартака» матч 19 тура пропускал Магомед Оздоев.

В итоге Семак выбрал следующих футболистов: лучший футболист ноября в воротах, на флангах обороны — Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос, в центре — Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. В центре поля обновились фланги: слева вышел Олег Шатов, справа — Алексей Сутормин. В опорной зоне вместо дисквалифицированного Магомеда в паре с Вильмаром Барриосом появился Александр Ерохин. Дуэт нападений остался без изменений: Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Начало встречи осталось за «Зенитом»: уже на 6 минуте после изящного флангового прохода с передачи Сутормина головой мяч в ближний угол вколотил Азмун (11 гол в сезоне). Надо сказать, что несмотря на то, что победная серия «Динамо» во многом основывалась на успешной игре на флангах, петербуржцы полностью контролировали края: Сантос с Караваевым регулярно подключались к атакам (именно Вячеслав сделал предголевую передачу на Сутормина), Шатов с Алексеем помогали коллегам по флангам в обороне.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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На 35 минуте подачу Олега после розыгрыша углового превратил в капитанский гол Иванович: с трибун показалось, что он перепрыгнул своего оппонента на полкорпуса.

На последних минутах первого тайма вызывающе простой гол оформил Дзюба. У него хватило на то, что принять мяч, опустить снаряд на газон и практически без сопротивления пробить в дальний угол. Для Артема в чемпионате этот гол стал 11-м, он обогнал конкурентов по гонке бомбардиров Элдора Шомуродова из «Ростова» и Александра Соболева из «Крыльев Советов» (по системе гол+пас у Дзюбы вообще вызывающий результат: 11+9). Гол 22 номера «Зенита» поставил диагноз: разгром.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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Но увидели его не все. Как и планировалось ранее, на 40 минуте фанаты с Виража организованно покинули стадион в знак протеста. Таким образом они присоединились к федеральной акции мирного протеста против задержаний футбольных болельщиков. В пятницу эту акцию поддержали фанаты «Арсенала» и «Локомотива», так же гостевой сектор «Газпром-арены» покинули болельщики «Динамо» (правда их полиция выпустила только в подтрибунные помещения). На Вираже одиноко повис банер: «Фанат не преступник». К слову, после игры акцию фанатов в своем Инстаграмме поддержал Сергей Шнуров: «На … все послать есть право! За слова опять статья? Пусть сильней орет орава, – Руки прочь от фанатья!».

«Зенит» успел обыграть «Динамо» до ухода фанатов. Дзюба забивал уже без них

Второй тайм прошел в откровенно тренировочном режиме. Говорящий нюанс: команда Новикова не создала ни одного голевого момента. Семак подчеркнул характер происходящего на зеленом прямоугольнике парадом замен. Чуть ли не впервые за сезон был заменен Иванович: вместо на 61 минуте на поле появился Йордан Осорио. Капитанская повязка перекочевала на предплечье Ярослава Ракицкого. Природа рокировки была понятна: во вторник против «Бенфики» Ракицкий не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек, и этой заменой тренерский штаб позволил венесуэльцу почувствовать вкус официальных матчей, а Ивановичу увеличил отдых.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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На 74 минуте — рекордно рано — Дзюба покинул поле. Вместо него на поле появился Матиас Краневиттер. На трибунах начали шутить на тему «а кто это». Действительно, последние пару сезонов аргентинец в «Зените» не блещет. На 81 минуте вместо уставшего Барриоса, которому кажется каждый футболист «Динамо» посчитал важным ударить по ногам, игровое время получил молодой Леон Мусаев. Этими заменами тренерский штаб однозначно давал понять: в победном результате в технической зоне петербургского клуба уже никто не сомневался.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

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После матча представители «Зенита» не скрывали, что мыслями они уже в Португалии. Ерохин отмечал: «перед решающим матчем в Лиге Чемпионом нам был необходим заряд позитива». Дзюба обещал: «В Лиссабоне будем стараться попасть в историю российского футбола».

Семак отдельно отметил акцию болельщиков: «Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас с начала матча, и болельщикам, которые поддерживали до финального свистка. Но мы прекрасно понимаем, что эта проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание наших правоохранительных органов, всех лиц, ответственных за проведение матчей, на то, чтобы вступить в конструктивный диалог. Не посещать в перспективе – неправильно, на мой взгляд, футбол для болельщиков, они должны его смотреть, получать удовольствие, помогать и поддерживать свою команду. Единоразовая акция как раз была, чтобы общественность, спортивные и не спортивные власти объединить, чтобы работать над этой проблемой. Мы прекрасно понимаем, что она есть. По сути, закон должен быть один для всех — и для болельщиков, и для не болельщиков. Должны жить в цивилизованной стране. Если ты что-то сделал не по закону, то ты должен ответить. Если сделал по закону, то не должен за кого-то отвечать».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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