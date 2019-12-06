Арбитраж: рестораны не вправе брать плату за обслуживание. «Токио-сити» ответит за «принудительные чаевые»

Рестораны «Токио-Сити» незаконно навязывали посетителям сервисный сбор. К такому выводу пришел Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Жалобу на расположенный на Невском ресторан подал Давид Седракян, с которого предприятие общественного питания (ООО «Пинк») потребовало заплатить за обслуживание официантом 5% от стоимости заказанных блюд. По словам клиента, ни администратор, ни официанты не указывали, что от уплаты данного сервисного сбора можно отказаться, – плата была принудительно включена в чек.

Проведенная Роспотребнадзором контрольная закупка подтвердила представленную заявителем информацию. По факту навязывания клиентам ущемляющих их права условий на ресторан был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Оспаривая вынесенное надзорным органом постановление, компания утверждала, что ресторан работает по системе «полного самообслуживания», а дополнительная плата взимается, только если посетитель заказывает услугу обслуживания официантами. Информация о сервисном сборе размещена на официальном сайте, в меню и вручаемых клиентам на входе рекламных буклетах.





Однако служители Фемиды сочли самообслуживание не свойственным для ресторана форматом. Согласно действующему национальному стандарту (ГОСТу), полное самообслуживание потребителей организуется по принципу «свободного потока потребителей», «кофе-пауза (кофе-брейк)», «шведского стола (буфета)», а также через торговые автоматы. Осуществлявшие контрольную закупку сотрудники Роспотребнадзора доказали, что в проверенном ресторане «Токио-Сити» у посетителей нет выбора формы оказания услуги: «Учитывая отсутствие возможности разместиться в зале, изучить меню и заказать блюда самостоятельно, получить услугу потребитель может исключительно посредством официантов заведения. В данном случае услуга предоставлялась принудительно, потребитель не имеет возможности не воспользоваться услугами официантов. Более того, спорная услуга не сопровождается какими-то дополнительными действиями, не связанными с услугой общественного питания, и не предлагается по желанию потребителя на альтернативной основе», – заключил суд, отклоняя доводы ООО «Пинк».

Также арбитраж признал действия ресторана по взиманию сбора существенной угрозой охраняемым общественным отношениям, а наложенный штраф – соответствующим целям административной ответственности и не ограничивающим права юридического лица.

Апелляционная инстанция подтвердила принятое Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области решение, 4 декабря оно вступило в законную силу.