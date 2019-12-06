«Зенит» разгромил «Динамо». Добивать противника пришлось без фанатов
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19-го тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо». Игра прошла в Петербурге в пятницу, 6 декабря.
Сине-бело-голубые победили со счётом 3:0, даже несмотря на то, что доигрывать матч пришлось без фанатов – «вираж» покинул стадион в знак протеста против задержания фанатов «Спартака». Голы забили Сердар Азмун (6 минута), Бранислав Иванович (35) и Артём Дзюба (45).
Эта встреча стала последней для «Зенита» в 2019 году в рамках РПЛ. После 18 туров петербуржцы занимают первое место с 45 очками, опережая ближайшего преследователя, «Локомотив», на 11 очков.
Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Встреча пройдёт 10 декабря.
Справка:
Массовые задержания фанатов произошли в Петербурге 1 декабря, в день матча «Зенит» – «Спартак». Большинство из них почти сразу отпустили, некоторых привлекли к административной ответственности. Трое получили 15 суток за брань в общественном месте, позже срок уменьшили до 7 суток. Одному из лидеров движения Валере Бевзу (Амиго) повезло меньше: его лишили права посещать спортивные мероприятия в течение ближайших полутора лет.