«Зенит» разгромил «Динамо». Добивать противника пришлось без фанатов

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 19-го тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо». Игра прошла в Петербурге в пятницу, 6 декабря.

Сине-бело-голубые победили со счётом 3:0, даже несмотря на то, что доигрывать матч пришлось без фанатов – «вираж» покинул стадион в знак протеста против задержания фанатов «Спартака». Голы забили Сердар Азмун (6 минута), Бранислав Иванович (35) и Артём Дзюба (45).

Эта встреча стала последней для «Зенита» в 2019 году в рамках РПЛ. После 18 туров петербуржцы занимают первое место с 45 очками, опережая ближайшего преследователя, «Локомотив», на 11 очков.

Следующий матч «Зенит» проведёт на выезде в рамках группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики». Встреча пройдёт 10 декабря.



