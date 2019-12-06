Гуманизм к вечеру иссяк. Два фигуранта «московского дела» получили реальные сроки в колонии

В Мещанском суде столицы вечером 6 декабря вынесли приговоры фигурантам «московского дела» Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову. Как сообщает «Медиазона», Лесных получил три года колонии общего режима, Мартинцов — два с половиной года колонии, Мыльников — два года условно.

Всех фигурантов признали виновными в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля они втроем повалили на землю сотрудника Росгвардии, Лесных также ударил другого сотрудника правопорядка ногой. Вину они отрицали, на видеозаписи, предоставленной защитой, удара не заметно.

Напомним, ранее сегодня суды вынесли приговоры четверым фигурантам «московского дела». Павел Новиков признал вину и получил штраф в 120 тыс. рублей, Владимир Емельянов — два года условно, Никита Чирцов — год колонии. Самым прославившимся фигурантом стал Егор Жуков, его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорили к трем годам условно. Также в течение двух лет ему запрещено администрировать сайты в Интернете — юристы считают, что это позволит практически в любой момент «закрыть блогеру рот». Читайте на «Фонтанке», что по этому поводу думают в обществе.



