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Происшествия
06.12.2019 21:20
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Гуманизм к вечеру иссяк. Два фигуранта «московского дела» получили реальные сроки в колонии

В Мещанском суде столицы вечером 6 декабря вынесли приговоры фигурантам «московского дела» Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову. Как сообщает «Медиазона», Лесных получил три года колонии общего режима, Мартинцов — два с половиной года колонии, Мыльников — два года условно. 

Всех фигурантов признали виновными в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции протеста 27 июля они втроем повалили на землю сотрудника Росгвардии, Лесных также ударил другого сотрудника правопорядка ногой. Вину они отрицали, на видеозаписи, предоставленной защитой, удара не заметно.

Напомним, ранее сегодня суды вынесли приговоры четверым фигурантам «московского дела». Павел Новиков признал вину и получил штраф в 120 тыс. рублей, Владимир Емельянов — два года условно, Никита Чирцов — год колонии. Самым прославившимся фигурантом стал Егор Жуков, его признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорили к трем годам условно. Также в течение двух лет ему запрещено администрировать сайты в Интернете — юристы считают, что это позволит практически в любой момент «закрыть блогеру рот». Читайте на «Фонтанке», что по этому поводу думают в обществе. 


Справка:

Серия митингов, в том числе несогласованных, прошла в Москве летом 2019 года. Самой массовой по задержаниям стала акция 27 июля. После нее было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и несколько дел по 318-й статье, о насилии в отношении полиции. Все вместе эти эпизоды в прессе называют «московским делом». Самым громким приговором стал реальный срок актеру Павлу Устинову, его задержали 3 августа возле метро, когда он смотрел в телефон. Под давлением общественности приговор был смягчен и заменен на условный срок. Всего в деле 19 фигурантов, в том числе за твит Владислав Синица получил пять лет колонии, к 4 годам приговорен Константин Котов – ему вменили неоднократное нарушение правил проведения митингов, это второй случай в России (первым был Ильдар Дадин, он просидел в колонии больше года и был оправдан по требованию Конституционного суда).

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