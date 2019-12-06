«Зенит» отправил Кубок Чемпионов Российской премьер-лиги в путешествие в Арктику

В перерыве матча «Зенит» – «Динамо» на стадионе «Газпром Арена» кубок Чемпионов Российской премьер-лиги передали экипажу арктического судна «Штурман Скуратов». На нем награда, которую петербургская команда завоевала в сезоне 2018/19, преодолеет более 1000 морских миль по Северному морскому пути.

От «Зенита» кубок передавал Михаил Бирюков – легендарный игрок, чемпион СССР, пятикратный чемпион России и тренер вратарей петербургского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Путешествие футбольного трофея начнется в январе 2020 года от рейдового перевалочного комплекса «Умба» в Кольском заливе и пройдет через Баренцево, Печорское и Карское моря до Обской губы полуострова Ямал. Финальной точкой путешествия кубка по Северному морскому пути станет терминал «Газпром нефти» «Ворота Арктики» в Новом порту.





– «Зенит» – самый популярный футбольный клуб в России, за выступлением любимой команды следят многочисленные поклонники петербургского клуба даже в российской Арктике, – подчеркнул генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев. – Путешествие кубка по Северному морскому пути – важнейшей судоходной артерии России – даст возможность нашим болельщикам из самых отдаленных районов Крайнего севера прикоснуться к победам сине-бело-голубых.

Путешествовать кубок Чемпионов будет на танкере «Штурман Скуратов» – это судно ледового класса Arc-7 используется «Газпром нефтью» для круглогодичной транспортировки нефти, добываемой на Новопортовском месторождении. А с помощью цифровой системы управления арктической логистикой «Капитан», которая обеспечивает безопасность работы флота компании на Северном морском пути, болельщики «Зенита» смогут следить за передвижением кубка в режиме реального времени.