КГИОП проверит 274 дерева на Шлиссельбургском шоссе. Ведомство выдало предостережения комитету по благоустройству и «Возрождению»

О судьбе почти трех сотен деревьев на Шлиссельбургском шоссе в Петербурге рассказал «Фонтанке» комитет по охране памятников (КГИОП) 6 декабря. Комитет направил предостережения комитету по благоустройству и подрядчику работ – АО ПО «Возрождение».

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, проектная документация по капитальному ремонту обсуждалась еще в 2013 году. Согласно проекту, исторический рельеф и зеленые насаждения должны сохранить. Комитет подчеркнул, что работы должны проводиться на основе этого заключения.

«Мы организуем внеплановую выездную проверку, чтобы пресечь противоправные действия. Если комитет найдет нарушения, работы прекратят, а виновных привлекут к ответственности», – рассказали в пресс-службе КГИОП.

АО ПО «Возрождение» сообщило, что готовится к проверке на объекте.«Мы как исполнители работали исключительно на основе проектной документации», – отметила компания.





«Фонтанка» отправила запрос в комитет по благоустройству, но ответ пока не получила.

Ранее на Шлиссельбургском шоссе вдоль берега началась массовая вырубка деревьев и берегоукрепление. Активисты переживают за природный ландшафт и считают, что проектные решения ошибочные.