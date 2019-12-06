В Петербурге ОМОН не выпустил фанатов «Динамо» со стадиона

Болельщики футбольного клуба «Динамо», поддержавшие акцию против задержаний фанатов во время матча с «Зенитом», столкнулись с проблемой при выходе с «Газпром Арены» вечером 6 декабря.

Путь наружу им преградил ОМОН. В то же время несколько тысяч фанатов «Зенита», также ушедшие на 40 минуте игры, беспрепятственно покинули стадион, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Массовые задержания фанатов произошли в Петербурге 1 декабря, в день матча «Зенит» – «Спартак». Большинство из них почти сразу отпустили, некоторых привлекли к административной ответственности. Одному из лидеров движения Валере Бевзу (Амиго) повезло меньше: его лишили права посещать спортивные мероприятия в течение ближайших полутора лет.



