Студенты Петербургского института кино и телевидения ушли праздновать пятницу. Пары отменили минёры

Вечерние занятия в Санкт-Петербургском институте кино и телевидения отменила эвакуация 6 декабря. О тревожном сообщении «Фонтанке» рассказал читатель и преподаватель Михаил.

«В 19:50 все находящиеся в здании вуза на улице Правды были эвакуированы. По громкой связи сообщили о аминировании здания», — отметил он.

По словам педагога, минёры освободили от вечерних лекций около 200 студентов.

Сегодня уже искали бомбы на станциях в петербургском метро, также на выход отправились сотрудники и посетители судов, а некоторых петербуржцев анонимы https://www.fontanka.ru/2019/12/06/102/ оставили без кино.



