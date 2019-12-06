В Москве задержали неадекватного мужчину, который пытался пробраться в детский сад

Мужчину, который пытался пробраться в детский сад задержали в Москве 6 декабря. На территорию он проник через забор.

Вылазку заметили и подали сигнал тревоги, сообщает РБК. Правоохранители задержали незнакомца, который вел себя неадекватно и невнятно отвечал на вопросы. Предположительно, он был в состоянии наркотического опьянения. Задержанный оказался ранее судим «за различные преступления». Другие подробности не сообщаются.

В Нарьян-Маре 31 октября мужчина прошел в детский сад и убил ребенка. В спальне одна из воспитательниц попыталась преградить злоумышленнику путь, вторая побежала звать на помощь, но женщины не смогли защитить подопечных. Мальчик 6 лет получил ножевое ранение шеи, ставшее смертельным.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что 36-летний Денис Поздеев поведал следователям про заклинание «про вечную жизнь близким». Ради этого, уверял мужчина, и нужно было убить маленького ребенка. Издание с заклинанием, заявил он, продавалось в книжном магазине.



