Фанаты «Зенита» покинули трибуну в знак протеста против задержаний болельщиков

Несколько тысяч фанатов футбольного клуба «Зенит» покинули трибуны «Газпром Арены» в Петербурге вечером 6 декабря. Это произошло на 40 минуте игры 19 тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо» . Таким образом они выразили протест из-за задержаний болельщиков.

То же самое сделали фанаты «Динамо» на гостевом секторе стадиона, передает корреспондент «Фонтанки».

Массовые задержания фанатов произошли в Петербурге 1 декабря, в день матча «Зенит» – «Спартак». Большинство из них почти сразу отпустили, некоторых привлекли к административной ответственности. Одному из лидеров движения Валере Бевзу (Амиго) повезло меньше: его лишили права посещать спортивные мероприятия в течение ближайших полутора лет.



