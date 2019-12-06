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06.12.2019 20:18
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Фанаты «Зенита» покинули трибуну в знак протеста против задержаний болельщиков

Фанаты «Зенита» покинули трибуну в знак протеста против задержаний болельщиков

Несколько тысяч фанатов футбольного клуба «Зенит» покинули трибуны «Газпром Арены» в Петербурге вечером 6 декабря. Это произошло на 40 минуте игры 19 тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо» . Таким образом они выразили протест из-за задержаний болельщиков.

То же самое сделали фанаты «Динамо» на гостевом секторе стадиона, передает корреспондент «Фонтанки».

Фанаты «Зенита» покинули трибуну в знак протеста против задержаний болельщиков

Массовые задержания фанатов произошли в Петербурге 1 декабря, в день матча «Зенит» – «Спартак». Большинство из них почти сразу отпустили, некоторых привлекли к административной ответственности. Одному из лидеров движения Валере Бевзу (Амиго) повезло меньше: его лишили права посещать спортивные мероприятия в течение ближайших полутора лет.


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