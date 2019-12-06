Компания «Россети» заявила о готовности устанавливать «умные» счётчики электроэнергии

«Россети» готовы с 1 июля 2020 года устанавливать интеллектуальные приборы учета электроэнергии при новых подключениях или замене старых счетчиков.

«Компания "Россети" готова к установке с 1 июля 2020 приборов учета при новых подключениях или замене вышедшего из строя оборудования, строго в соответствии с федеральным законом», – сообщили в компании РИА Новости.

Ранее в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании со статс-секретарями заявила, что сроки подготовки подзаконных актов зачастую срываются. Спикер не исключила, что правительство внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках. Однако Совфед, по ее словам, принимать его не будет, так как «Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства».

В зоне ответственности «Россетей» находятся юридические лица и физические лица, проживающие в частном секторе. Потребителям в многоквартирных жилых домах должны устанавливать гарантирующие поставщики.





В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в РФ интеллектуальных систем учета электроэнергии. Такие системы включают в себя, в частности, «умные счетчики», способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей.

Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью «умных счетчиков» к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание «умных» систем будут включены в тариф.

Ранее сообщалось, что разработки компании «Современные радио технологии» (СРТ) миллиардера Игоря Ротенберга могут стать обязательными для использования на всех системах интеллектуального учета электроэнергии. СРТ, известные под брендом «Стриж», разработали специальный протокол XNB, который используется для передачи данных с умных электросчетчиков в систему учета. Именно эти разработки и предлагает использовать Минкомсвязи. По оценкам специалистов, объем рынка может приближаться к 60 млрд рублей в год.