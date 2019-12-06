Полицию Невского района лишили руководящей роли женщины. В ее кресло сел знаменитый полковник Уваров

По информации «Фонтанки», 5 декабря начальник петербургского главка освободил от должности начальника УМВД по Невскому району полковника полиции Светлану Филиппову и назначил на этот пост полковника полиции Сергея Уварова.

Если Филиппова пришла руководить в Невский район как первая дама в таком статусе, то Сергей Уваров занимал должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД, а до этого возглавлял оперативно-разыскную часть главка, где были собраны «воровской», «лидерский» и «этнический» отделы.

Что касается представителей неформального мира, то вряд ли в Петербурге есть серьезный жулик или гангстер, кто бы не знал Уварова. То, что отношение к нему разное, это естественно. Не секрет, что Сергей Уваров начинал работать еще в РУБОПе вместе с экс-начальником ГУ МВД Сергеем Умновым и считался близким к нему человеком.

Что касается репутации самого Невского района, то исторически там наиболее нервная оперативная обстановка.





