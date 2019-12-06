Суд в Хамовниках арестовал директора ФБК Ивана Жданова на 10 суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал директора Фонда борьбы с коррупцией (признана иностранным агентом) Ивана Жданова на 10 суток.

О наказании 6 декабря сообщает телеканал «Дождь».

Ранее Жданова задержали у офиса ФБК и доставили в ОВД Лужники. На него составили прокол из-за митинга 14 июля у Мосгоризбиркома.

Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование о перелётах супруги премьера-министра России Дмитрия Медведева. По данным ФБК, Светлана Медведева пользовалась в 2012–2018 годах частным самолетом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн.

Накануне глава кабмина дал пресс-конференцию. В диалог с ним вступили блогер Анастасия Ивлеева и комик Тимур Батрутдинов, вопрос о перелётах супруги премьеру задан не был.



