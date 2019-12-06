Новак рассказал об «очень интенсивных» переговорах России и Украины по газу

Российско-украинские переговоры по газовой проблематике в настоящее время продолжаются «очень интенсивно на корпоративном уровне», заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр энергетики РФ Александр Новак.

Он добавил, что Россия настаивает на урегулировании всех судебных споров между двумя странами, касающихся поставок и транзита российского газа, а также на создании Украиной конкурентоспособных условий для продолжения транзита.

«Мы настроены на то, чтобы найти все необходимые решения вопросов, которые есть. Конечно, мы считаем, что в первую очередь должны быть урегулированы судебные разбирательства – это ключевой вопрос, а также должны быть созданы такие условия для транзита газа, которые будут конкурентоспособны. В этом случае транзит будет сохранен», — добавил министр.



