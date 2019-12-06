Во Флориде четыре человека погибли при стрельбе на авиабазе

Четыре человека погибли, не менее восьми ранены в результате стрельбы на базе ВМС США во Флориде, заявил в пятницу журналистам шериф округа Эскамбия Дэвид Морган.

"На настоящий момент известно о четырех погибших. Восемь человек были доставлены в больницы, один из них позже скончался (входит в число четырех погибших. – Прим. ред.)", – сообщил Морган. Он добавил, что в числе погибших также и подозреваемый в стрельбе. Среди пострадавших, по словам Моргана, двое представителей правоохранительных органов. В настоящее время они находятся в госпитале. Один из полицейских ранен в руку, другой – в колено, их жизни ничего не угрожает, добавил шериф.

Ранее сообщалось о том, что злоумышленник открыл огонь на американской базе в порту Пенсакола. Стрелок ликвидирован. Напомним, что на базе Пенсакола базируются 23,5 тысяч человек, среди которых пилоты ВМС, корпус морской пехоты и береговая охрана.



