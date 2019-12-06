«Тополя здоровы». Петербуржцы сделали свою экспертизу вековых деревьев на Грибоедова. Три уже спилили

Активисты продолжают борьбу за вековые тополя у дома 119-121 по набережной канала Грибоедова в Петербурге. Три дерева из семи срубили 6 декабря. Жители провели экспертизу всех тополей. По их словам, она показала, что практически все они здоровы.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Как рассказали активисты «Фонтанке», экспертизу проводили накануне. Пока обеспокоенные жители вместе со специалистом обследовали тополя, вокруг них ходили и возмущались две недовольные женщины. «Приехала одна из начальниц и работник в спецодежде. Они бродили вокруг нас, отвлекали и приговаривали: «Пряжка по вам плачет», – поделились активисты.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"





Экспертиза жителей показала, что шесть тополей из семи здоровы. Гниль, труха отсутствуют. Причин для вырубки нет. «Сегодня мы просили показать нам документы. Мы не увидели их полностью, но мельком разглядели, акт был не тот, который нам показывали 4 декабря», – рассказали петербуржцы.

Активистов смутил рукописный акт обследования деревьев от 13 мая этого года. На нем не было печатей.

Комитет по благоустройству предоставил редакции свои документы. Ведомство по-прежнему стоит на своем – тополя аварийные.

Согласно бумагам, осмотр деревьев провели 11 октября. Специалисты выявили, что деревья гнилые, стволы наклонены, корни выпирают. Порубочный билет оформили оперативно – в тот же день. К нему приложили и решение комитета по охране памятников (КГИОП).

«Все действия по вырубке на Грибоедова были согласованы. Тополь относится к быстрорастущей недолговечной породе. После 40-60 лет деревья поражаются стволовыми и корневыми гнилями», – подтвердила пресс-служба КГИОП.

Копии порубочного билета, который показали жителям 4 декабря, и предоставленного редакции сегодня совпали. К весеннему акту обследования тополей у экоактивистов по-прежнему вопросы. Они продолжат борьбу за оставшиеся деревья.