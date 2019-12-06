Дольщики проблемного ЖК «Три кита» перекрыли Суворовский, прогуливаясь туда-сюда

Дольщики жилых комплексов «Лидер Групп», который строит в Ленобласти ЖК «Три кита-2» и «Три кита-3» на время перекрыли проезд по Суворовскому проспекту рядом с областным правительством, сообщает 6 декабря 47News.

Около двух десятков человек курсировали туда и обратно по пешеходному переходу через Суворовский проспект перед зданим правительства Ленобласти. У одной из участниц в рукахх был плакат «Не можем получить квартиры». В месту стянули машины ДПС. Акция не усугубила транспортную ситуацию.

Днем ранее губернатор Лекнобласти Александр Дрозденко посоветовал дольщикам пикетировать около офиса застройщика, либо КПРФ. Отметим, что «Лидер Групп» принадлежит семье депутата Госдумы от этой политической партии Александра Некрасова.

Как сообщают очевидцы, в результате были задержаны 5 человек, двух отпустили с протоколами о нарушении правил дорожного движения, трех увезли в 78 отдел полиции, среди них есть пенсионер.

Три очереди жилого комплекса «Три кита» в Мурино строят входящие в «Лидер Групп» компании «Аквамарин», «Бригантина» и «Линкор», которыми владеет жена парламентария Елена. Первую очередь сдали с задержкой более чем на год. Вторая очередь не прошла госкомиссию, а в отношении компании-застройщика третьей подан банкротный иск.



