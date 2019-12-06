Новак назвал новую квоту России в рамках сделки ОПЕК+

Россия в I квартале 2020 года дополнительно сократит добычу нефти на 70 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами (ОПЕК+). Об этом сообщил на пресс-конференции министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи стран ОПЕК+.

«Россия в I квартале дополнительно сократит добычу на 70 тыс. баррелей в сутки, то есть 300 тыс. баррелей в сутки наша квота составит», — сказал министр.

Министр пояснил, что новая квота сокращения добычи учитывает добычу газового конденсата, которая ранее не учитывалась.

«Что касается конденсата, страны ОПЕК у себя учитывают квоты, и в целом ведется учет по добыче без учета конденсата. Когда договаривались в 2016 году, страны не ОПЕК предложили тогда учитывать по своим данным добычу с учетом конденсата. Сейчас после анализа мы пришли к тому, чтобы изменить методику, что более эффективно, более целесообразно и правильно учитывать добычу нефти без конденсата. Соответственно, это никак не меняет квоты: квота как была до этого момента – 228 тыс. (баррелей в сутки) по России, так она и остается, что касается добычи именно нефти», — отметил Новак.



