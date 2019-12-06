Сутормин и Шатов сыграют в стартовом составе «Зенита» в последнем домашнем матче года
Тренерский штаб сине-бело-голубых определил стартовый состав на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Олег Шатов, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Запасные игроки: Александр Васютин, Николай Рыбиков, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Роберт Мак.
Матч начнется в 19:30 по петербургскому времени.