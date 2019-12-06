Военно-космические силы РФ испытали спутник-инспектор

Российские военные провели эксперимент на орбите – от многофункциональной космической платформы был отделен спутник-инспектор.

"Сегодня Министерством обороны Российской Федерации в рамках продолжения испытаний новой космической техники проведен эксперимент по отделению малого космического аппарата от унифицированной многофункциональной космической платформы. Целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников. Видовая информация передается на наземные средства обработки для определения технического состояния исследуемого спутника", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Эксперименты со спутником-инспектором Военно-космические силы РФ уже проводили в этом году. Первого августа сообщалось о том, что российский военный спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание другого военного спутника-регистратора РФ. Тогда в министерстве сообщили о том, что ВКС РФ продолжают летные испытания космических аппаратов (КА) "Космос-2535" и "Космос-2536", предназначенных для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания.



