Лиговский проспект и улицу Рентгена ограничит ремонт на газопроводе

В грядущие выходные, 7 и 8 декабря, в Петербурге вводятся ограничения движения в центре и на Петроградской стороне. ООО «ПетербургГаз» ведет ремонтные работы.

Как сообщает 6 декабря пресс-служба ГАТИ Петербурга, из-за ремонта оборудования газопровода 7 декабря будет закрыто движение по улице Рентгена на участке от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева. Затем 8 декабря движение там будет ограничено.

Объезд предусмотрен по улице Льва Толстого, затем Большой Монетной улице и улице Чапаева.

А с 8 по 14 декабря в связи с реконструкцией газопровода ограничат движение транспорта по Лиговскому проспекту от Роменской улицы до Рязанского переулка.

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