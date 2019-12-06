Смольный отказался от продажи акций авиакомпании «Россия». Объем программы приватизации усох в семь раз

Смольный определился с планом приватизации на 2020 год. Как следует из постановления правительства Петербурга, опубликованного 6 декабря, всего город продаст бизнесу четыре здания, один ГУП («Ремонтно-эксплуатационное предприятие "Парголово"») и акции в банке «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на общую сумму 423,8 млн рублей.

Опубликованный ранее проект постановления содержал сумму в семь раз больше — 2,8 млрд рублей. В частности правительство решило пока оставить за собой акции авиакомпании «Россия», которые планировалось реализовать за 1,8 млрд рублей, а также АО «Авенариум+», особняк на ул. Чайковского, 20, и ГУП «Баня № 72».



