На военной базе США во Флориде произошла стрельба. 2 человека погибли, 11 ранены

Злоумышленник открыл огонь на американской базе в порту Пенсакола. Стрелок ликвидирован.

«Нам известно о стрельбе на военно-морской станции Пенсакола», – подтвердили информацию 6 декабря в официальном твиттере ВМС США.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.

More information to follow.

— U.S. Navy (@USNavy) 6 декабря 2019 г.