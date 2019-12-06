На военной базе США во Флориде произошла стрельба. 2 человека погибли, 11 ранены

Злоумышленник открыл огонь на американской базе в порту Пенсакола. Стрелок ликвидирован.

«Нам известно о стрельбе на военно-морской станции Пенсакола», – подтвердили информацию 6 декабря в официальном твиттере ВМС США.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola. More information to follow. — U.S. Navy (@USNavy) 6 декабря 2019 г.

Чуть позже военные заявили, что «стрелок был ликвидирован», подтвердив смерть двух человек. База ВМС закрыта для посторонних. Кем был нападавший – не сообщается.





Associated Press со ссылкой на свои источники говорит о 12 пострадавших.

Напомним, что на базе Пенсакола базируются 23,5 тысяч человек, среди которых пилоты ВМС, корпус морской пехоты и береговая охрана. Два дня назад военнослужащий на базе ВМС США в Перл-Харборе открыл стрельбу, убив двух человек, а затем покончив с собой.