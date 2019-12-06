Словацкие виды на Смольный. Петербургский предприниматель поднял международные связи на высоту девятого этажа

«Фонтанка» нашла реального инвестора российско-словацкого центра культуры, который должен появиться в 700 метрах от Смольного. На него указали в Братиславе, но сам он - родом с Украины, хотя уже давным-давно осел в Петербурге.

Петр Ковалев/ТАСС

Владелец престижного спа-центра на Фонтанке Александр Новак готов построить 9-этажный офисный центр вместо пустыря на Кирочной. По приблизительным оценкам, стоимость проекта – 20-25 млн евро. Сейчас участок, где планируется возведение этого здания, имеет лишь одно разрешенное использование – для объектов культуры. Чтобы соответствовать этому критерию, там планируется разместить центр изучения славянских ремесел и словацкий ресторан.

Год назад проект российско-словацкого культурного центра неподалеку от «Невской ратуши» поддержал теперь уже бывший вице-губернатор Игорь Албин на одном из последних своих совещаний в Смольном, где обсуждалось предоставление без конкурса принадлежащих городу объектов недвижимости для строительства и реконструкции.

Сообщалось, что общая площадь центра составит 16 тыс. кв. м. В девятиэтажном здании планируют разместить театральный зал с костюмерной и гримерными, детскую студию, центр изучения традиционных славянских ремесел и ресторан словацкой кухни, а также паркинг на 80 машин. Застройщик, по условиям, должен перечислить 50 млн рублей в бюджет города.

Эксперты по недвижимости говорят, что 16 тысяч квадратных метров офисов рядом со Смольным и «Невской ратушей» будут пользоваться куда большим спросом, чем традиционные славянские ремесла. Их подозрения имеют почву: предыдущая попытка построить в Петербурге что-то под эгидой российско-словацкой дружбы окончилась возведением крупного ТРК.





Старый друг лучше новых двух

Инициатор нового проекта – ООО «Культурный центр Даргов» было учреждено петербурженкой Александрой Семеновой (она же гендиректор фирмы). Незадолго до этого у нее появилась еще одна «словацкая» компания «Культурный центр Братислава». Почему заявка в комитет по инвестициям поступила от «Даргова», доподлинно неизвестно, возможно, это связано с историей самой деревни Даргов в Словакии. Дело в том, что во времена Второй мировой здесь шли ожесточенные бои Красной армии с вермахтом – сегодня на Дарговском перевале установлен военный мемориал советским солдатам.

В уставный капитал «Даргова» Семенова поначалу вложила 100 тыс. рублей. В феврале 2019-го сумма увеличилась в 11 раз – до 1,1 млн, а доля в 9,09% перешла строительной компании DSC a.s., зарегистрированной в Братиславе.

В этой словацкой фирме для разговора с «Фонтанкой» нашелся человек, хорошо владеющий русским. «Мы – инвестор, отдали свои деньги. У нас совместная компания», – сообщил он. Стоимость проекта разглашать не стал, указав на то, что город еще не выдал на него разрешение, а по остальным вопросам посоветовал обращаться к «русскому директору».

Им оказался Александр Николаевич Новак. С владелицей «Культурного центра Даргов» Семеновой они пересекаются в ООО «Трест 50» – владеют им в равных долях. Но Новак числится директором и в ООО «Словацкий дом» – том самом, что вместе с «Таширом» когда-то строил ТЦ «Рио». Сейчас фирма принадлежит кипрской ЗАО Spb Slovak Haus Limited, но в 2004-м ее учреждала Zipp-S Bratislava, а первым ее директором был Душан Блаттнер, который какое-то время являлся совладельцем и одним из управляющих Zipp.

«Фонтанка» связалась с Александром Новаком, однако он категорически отказался от комментариев, уточнив лишь то, что речь идет «просто о центре культуры».

В проекте российско-словацкого Дома дружбы пока много неизвестного. Даже Генеральное консульство Словакии в Петербурге не так давно вообще ничего о нем не знало. В январе этого года дипломаты писали в ответ на письмо градозащитников: ни Генеральное консульство, ни министерства культуры и экономики Словацкой республики «не имеют сведений о стройке культурного центра «Даргов» или о подписании договора стройки данного культурного центра между Словацкой республикой и городом Санкт-Петербургом».





В Генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге не смогли оперативно поговорить с «Фонтанкой». В самой же DSC a.s. заявили, что это – устаревшая информация: «Поддержка со стороны нашего государства письменно подтверждена».

Строили мы, строили...

Вообще, идея строительства российско-словацкой недвижимости в Петербурге не нова. Последняя громкая история – торговый центр «Словацкий дом» на участке в 15 га на пересечении Волковского проспекта и улицы Салова – закончилась в 2005 году. Крупной словацкой строительной фирме Zipp Bratislava тогда пришлось отказаться от проекта за $112 млн (по которому в городской бюджет на развитие инфраструктуры перечислялись $15 млн) из-за слияния с австрийским концерном Strabag.

К строительству ТЦ сначала хотели привлечь французские и скандинавские фирмы, но в итоге проектом занялась ГК «Ташир». В 2012 году на том участке открылся ТРЦ «Рио». В корпоративных презентациях «Ташира» к «Рио» было принято через дефис добавлять «Словацкий дом», хотя по факту словаки к нему имели весьма отдаленное отношение.

В истории «Словацкого дома» был еще один словацкий директор. Павел Страпец занимал эту должность с 2004-го, а через полтора года уступил кресло петербуржцу Александру Новаку. Судя по выпискам из документов министерства юстиции Словацкой республики, сам Страпец был совладельцем Zipp-S, а с 2009-го занимает должность председателя совета директоров фирмы DSC a.s. – инвестора сегодняшнего проекта российско-словацкого дома дружбы.

Одинаковые должности связывают Страпеца и Новака не только в российских компаниях. В 2010-м Новак сменил коллегу на посту управляющего учрежденной в Братиславе компании UK Rossi s.r.o. Часть её уставного капитала оформлена на кипрский офшор. Что для словаков означает словосочетание UK Rossi, не совсем понятно. Но примечательно, что Новак связан с петербургским отелем Rossi Boutique Hotel & SPA по адресу: набережная Фонтанки, 55, – ему принадлежит ООО «УК» и ООО «Меди-Спа», зарегистрированные по тому же адресу.

Во множестве фирм, нынешним владельцем и совладельцем которых является Новак, наиболее интересны его партнеры. Ряд из них – тот же «Меди-Спа» – он создавал вместе с неплохо известными в Петербурге людьми. Георгий Ермак (30% в компании) – известный в нулевые крупный бизнесмен в области недвижимости и, кстати, бывший тесть фигуриста Евгения Плющенко. Еще один партнер Петр Демидович (30%) – владелец ТЦ «Светлановский».

У истоков многих фирм Новака в нулевые стоял гражданин США Сергей Фрадков, который потом основал в Петербурге венчурный фонд и стартап-акселератор iDealMachine, а сегодня пишет колонки в бизнес-издания, а также его партнер Марк Мазья. Кстати, среди участников ТСЖ «Фонтанка 55» – того, где находится отель Новака – сегодня все те же Мазья, Фрадков, Демидович, а еще Анна Ермак.

Скверная история

Заявка на строительство была подана в «единое окно» комитета по инвестициям еще в 2015-м от только что созданного ООО «Культурный центр «Даргов». На тот момент земельный участок последние 50 лет занимал гаражно-строительный кооператив «Коллективная автостоянка № 29 ЛенВО». Но уже в 2016-м ворота кооператива снесла строительная техника – комитет по инвестициям тогда туманно сообщил «Фонтанке», что надел освобождают для инвестора. В 2017-м нахождение гаражей на участке признали незаконным в суде, взыскали с кооператива 2,9 млн рублей неосновательного обогащения, а также обязали освободить землю. Прошлым летом гаражи окончательно снесли.

Идея строительства российско-словацкого культурного центра очень не нравится некоторым жителям соседнего дома – ЖК «Резиденция на Суворовском». Они хотят, чтобы участок площадью 3000 кв. м на пересечении Кирочной и Новгородской улиц внесли в список зеленых насаждений общего пользования. В благоустройство даже готовы вложиться сами: Данил Барышев, один из местных, в октябре в заявлении в СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» просил предоставить землю его фирме «Управляющая компания «Ареопаг» в аренду без торгов под строительство детской площадки.

Какого-то четкого ответа по поводу дальнейшей судьбы участка от ГКУ пока не последовало. 12 ноября Барышев получил ответ: госучреждение уже рассматривает поданную ранее заявку на аренду надела от другого юрлица, а подумать над новым предложением по закону может только тогда, когда решит, что делать с первым.

В конце ноября новое заявление в ЗакС направляли уже с подписями жителей ЖК: «Дом 64 и 62 по Кирочной улице не имеет собственных детских площадок и благоустройства, жителям негде гулять. Вышеуказанный земельный участок на данный момент используется для стихийной парковки, постепенно захламляется мусором. В связи с развитием жилой застройки и появлением новых жилых комплексов (ЖК «Монополист», ЖК «Александрия», ЖК «Форсайт», прочие) очевиден нарастающий дефицит зеленых зон в данном квартале», – говорится в нем.

«Я, конечно, обеими руками за то, чтобы ничего не строить нового в Центральном районе, поскольку есть дефицит зеленых насаждений общего пользования: там 4 с небольшим квадратных метра на человека, а норматив – это 6, – рассказывает депутат ЗакСа Борис Вишневский. – Поэтому моя принципиальная позиция – что любой свободный участок должен рассматриваться в первую очередь как потенциальный сквер. Если из каких-то международных соображений – дипломатических, или для поддержки связей со Словакией, к которой я очень хорошо отношусь, необходимо построить у нас такой центр, то, конечно, необходимо выбирать не свободные участки в центре города, которые нужны для зеленых насаждений. Я думаю, что у нас достаточно места в новых районах города, чтобы там такой центр появился – опять же, если это действительно необходимо».

Петербург уже знает примеры успешного отвоевывания местными жителями земель, на которых планировалось строить крупные «дружественные» международные центры. Этим летом комитет имущественных отношений Петербурга расторг договор с ООО «Евразийский Центр Делового Сотрудничества «Астана», которое собиралось строить «тематический» торгово-деловой центр на улице Савушкина. О его строительстве с властями Казахстана договаривалась еще губернатор Матвиенко. На церемонии закладки первого камня спустя несколько лет присутствовали Георгий Полтавченко и глава Астаны Имангали Тасмагамбетов. Однако градозащитникам удалось оспорить проект планировки территории в суде и сохранить сквер на месте участка.

Вишневский направил председателю КИО запрос о дальнейшей судьбе участка 22 ноября, но ответ пока не получил. «Скорее всего, мне ответят, что нужно подать заявку на инвентаризацию, – предполагает он. – После проведения инвентаризации можно будет рассматривать вопрос о том, чтобы это был ЗНОП, и чтобы там, соответственно, ничего не было построено».

Между тем в разговоре с «Фонтанкой» Данил Барышев отметил, что, по его информации, готовящийся ответ от госорганов уже известен. «Ни для кого не секрет, что в Управлении инвестициями рассматривается заявка от инвестора по поводу строительства того самого центра на этом участке. При положительном рассмотрении заявки комитет по инвестициям должен будет издать постановление правительства», – сообщили в КИО.

Елизавета Ивантей,

специально для «Фонтанки.ру»