В уголовном деле бывших росгвардейцев, подкинувших наркотики петербургскому школьнику, появился новый эпизод

В уголовном деле против двух бывших сотрудников Росгвардии, которых обвиняют в вымогательстве взятки у школьника за якобы найденные наркотики, появился еще один потерпевший. В июне этого года аналогичным образом лишился денег взрослый петербуржец.

Подробности 6 декабря сообщил Следственный комитет города. Из материалов уголовного дела следует, что у дома 21 по Екатерининскому проспекту бывшим росгвардейцам якобы встретился мужчина 1987 года рождения. Мужчину остановили и якобы разыграли с ним представление с найденными наркотиками и нависшей угрозой уголовной ответственности. Шансы на спасение оценили в 50 тысяч рублей, но обошлись десятью тысячами, снятыми с банковской карты.

Этот эпизод пополнит уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством взятки, которое было возбуждено после июльского инцидента. Вечером 16 июля сотрудники отдела экономической безопасности Красногвардейского района задержали с поличным двух сотрудников отдела вневедомственной охраны того же района. Событие произошло после того, как около 16 часов того же дня у дома 74 по проспекту Металлистов наряд вневедомственной охраны сначала остановил 16-летнего парня, потом нашел у него наркотики, изъяли как смогли и, судя по всему, потребовали взрослый выкуп. Школьник отдал 140 тысяч, а после смог позвонить в службу «112» и попросить о помощи. При передаче оставшейся части денег сотрудников задержали.



