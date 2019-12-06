5G и дешевая версия SE: Apple покажет пять новых айфонов в 2020 году

Apple планирует выпустить пять новых моделей iPhone в 2020 году, четыре из них впервые в истории компании будут поддерживать работу в сетях 5G.

Как говорится в прогнозе одного из самых точных аналитиков Минг-Чи Куо, в первой половине 2020 года появится iPhone SE 2 с 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем, а во второй половине года за ним последует линейка Apple iPhone 12, состоящая из 5,4-дюймовых, двух 6,1-дюймовых и 6,7-дюймовых моделей, с поддержкой 5G.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Apple в 2020 году может пересмотреть свою бизнес-модель в России и даже прекратить продажи смартфонов в связи с тем, что Госдума приняла закон о предустановке на них российского софта.



