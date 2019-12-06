Петров и Боширов осматривали шпили и в Германии. Немецкая прокуратура присоединилась к расследованию дела Скрипалей

Прокуратура ФРГ ведет свое расследование попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания подозревает Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Федеральная прокуратура и управление уголовной полиции также имеют виды на двух предполагаемых отравителей Скрипаля. Недавнее расследование под названием «Novi» выявило доказательства того, что два агента российской военной разведки находились и в Германии», – сообщает 6 декабря издание Der Spiegel.

По данным прокуратуры, в 2014 году Александр Петров и Руслан Боширов провели три дня около Франкфурта. Спецслужбы Германии также надеются, что отслеживание обвиняемых в отравлении Скрипалей поможет им подобраться к расследованию убийства в Берлине в 2019 году. Ранее СМИ обнаружили, что у киллера в столице Германии был паспорт, похожий на документы Петрова и Боширова.



