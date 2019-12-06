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Петров и Боширов осматривали шпили и в Германии. Немецкая прокуратура присоединилась к расследованию дела Скрипалей
Прокуратура ФРГ ведет свое расследование попытки отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания подозревает Александра Петрова и Руслана Боширова.
«Федеральная прокуратура и управление уголовной полиции также имеют виды на двух предполагаемых отравителей Скрипаля. Недавнее расследование под названием «Novi» выявило доказательства того, что два агента российской военной разведки находились и в Германии», – сообщает 6 декабря издание Der Spiegel.
По данным прокуратуры, в 2014 году Александр Петров и Руслан Боширов провели три дня около Франкфурта. Спецслужбы Германии также надеются, что отслеживание обвиняемых в отравлении Скрипалей поможет им подобраться к расследованию убийства в Берлине в 2019 году. Ранее СМИ обнаружили, что у киллера в столице Германии был паспорт, похожий на документы Петрова и Боширова.
Справка:
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
По версии британской стороны, к отравлению причастны граждане России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они якобы служат в Главном управлении Генштаба Минобороны. Сами же Петров и Боширов настаивали, что являются предпринимателями, которые ездили в Англию как туристы.