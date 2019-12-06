«Стоит весь КАД в районе Пулково»: петербургских водителей опять задерживают перекрытия

Вечер пятницы, 6 декабря, застал Петербург врасплох 8-балльными пробками. Снега нет, зато есть гости из Монголии. Если днем дороги перекрывали в центре, то теперь встала КАД.

Движение по кольцевой автодороге остановилось в районе Пулково, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вадим: «Перекрыли полностью!». По данным «Яндекс.Пробок», собрались заторы на въезд на КАД со стороны Предпортовой и с ЗСД, а между вантовым мостом и Пулковским шоссе и вовсе пробка в обоих направлениях.

Сегодня в Петербург прибыл премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Он посетил Эрмитаж, где ему вручили камень – копию одного из древнейших памятников монгольской письменности. Из-за приезда высоких гостей в центре города на время перекрывали движение: автомобилисты сообщали о закрытии Троицкого моста и набережных. В «Яндекс.Пробках» отмечали, что днем движение в городе было на 1 балл плотнее, чем обычно.





Между тем сейчас в Петербурге, по данным сервиса, 8 баллов, а наиболее пробочно – в центре. Особенно плотно на Садовой улице, участке Невского проспекта между Мойкой и Невой, Дворцовом мосту и набережной, а также на Пироговской, Кронверкской и других набережных. Кроме того, необычно загружено оказалось Московское шоссе в сторону центра – на все 10 баллов.