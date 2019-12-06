Фанаты «Зенита» покинут стадион на 40-й минуте матча с «Динамо» в знак протеста против задержаний болельщиков

Фанаты футбольного клуба «Зенит» решили присоединиться к акции болельщиков «Спартака». В официальном сообществе фанатов петербургской команды «Ландскрона» в социальной сети «ВКонтакте» написали, что на 40-й минуте весь вираж покинет трибуну.

«Тем самым мы хотим привлечь общее внимание ко всем известным проблемам, когда фанат, приехавший из другой страны к нам на ЧМ или ЧЕ, принимается как желанный гость, а русский фанат воспринимается не иначе как преступник, и подтверждение тому можно встретить на любом матче, в любом городе России. Мы хотим выразить нашу фанатскую солидарность всем, кого коснулась данная проблема! В первом тайме мы не отказываемся от визуальной и звуковой поддержки! Более того, мы призываем вас всех выложиться по максимуму!» – говорится в заявлении.

Напомним, массовые задержания фанатов произошли в Петербурге 1 декабря, в день матча «Зенит» – «Спартак». Большинство из них почти сразу отпустили, некоторых привлекли к административной ответственности. Одному из лидеров движения Валере Бевзу (Амиго) повезло меньше: его лишили права посещать спортивные мероприятия в течение ближайших полутора лет.



