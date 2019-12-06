Полезное про Финляндию
Сколько продуктов можно привезти в Россию из-за рубежа?
Если вы хотите, чтобы привезённый вами из Европы сыр или хамон оказался на вашем новогоднем столе, а не почил под колёсами бульдозера или в печи, знайте меру и правила. Рассказываем, как не лишиться покупок на границе.
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Рыба, мясо, молоко, корм для животных (до 5 кг)
НЕЛЬЗЯ
В Россию, а точнее, на территорию Евразийского экономического союза (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), запрещено ввозить сырую продукцию животноводства (здесь и далее речь идёт о частных лицах, которые покупают «для себя»). Так что о яйцах и устрицах можно точно забыть. Еда без заводской упаковки — тоже под запретом. В Россельхознадзоре поясняют, что она опасна. Тому, кто, например, закупился в соседней Финляндии копчёным лососем на развес, при первом требовании инспектора придётся с ним распрощаться.
Кстати, к «сырым» продуктам животного происхождения относятся панцири черепах, слоновая кость, рога и копыта, а также прочие подобные сувениры.
МОЖНО
Готовой продукцией считаются те продукты, которые были подвергнуты термической обработке, достаточной для свертывания животных белков во всем продукте. Ввоз её разрешен только при наличии заводской упаковки, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза, поясняют в Россельхознадзоре. То есть смело можно приобретать консервы, масло сливочное, маргарин с содержанием животных жиров; колбасные и рыбные изделия, морепродукты, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты.
Общий вес снеди, включая корм для животных, не должен превышать 5 кг на одно физическое лицо. Лишние килограммы придётся оставить на границе. Кстати, лимит этот для индивидуальных лиц действовал и до введения Россией эмбарго на европейские продукты.
Овощи, фрукты, ягоды, грибы, крупы (до 5 кг)
Для использования в индивидуальных целях можно привезти до 5 кг продукции растительного происхождения. К ним относятся свежие и сушёные овощи, фрукты, ягоды, орехи, свежие грибы (включая мороженые) и крупы.
Собранные грибы нужно очистить от земли: почва считается самым опасным в фитосанитарном отношении материалом при международном товарообмене в большинстве стран — в ней могут быть не заметные невооружённым глазом семена сорняков и возбудителей болезней растений.
Сушеные грибы (коды ТН ВЭД 071231, 071232, 071233 и 071239) входят в Перечень подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском, и, следовательно, пятикилограммовые ограничения на ввоз в РФ растительной продукции без фитосанитарного сертификата в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях на них не распространяются.
Обжаренный зерновой и молотый кофе ввозить можно.
О картофеле, семенах и саженцах (в т.ч. растениях в горшках) придётся забыть – их вообще не пропустят без сертификата. Срезанные цветы разрешены в количестве не более трёх букетов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Ввозимые в ручной клади лесные ягоды, такие как брусника и черника, по результатам досмотра в пункте пропуска, в случае отсутствия карантинных организмов, будут допущены к ввозу на территорию РФ.
Таким образом, ввезти в Россию разрешается не более 5 кг рыбы-мяса (в заводской упаковке) и не более 5 кг овощей-фруктов.
Ввоз алкоголя и табака в Россию
Сколько можно ввезти в Россию алкоголя и сигарет — вопрос немаловажный, если вы не хотите тратить лишние деньги на оплату таможенных пошлин. Для личного потребления разрешено ввозить не более 5 литров алкогольной продукции, но беспошлинно — только 3 литра, причём неважно — приобрели вы его в другой стране или в зоне Duty Free. За напиток с градусом сверх нормы придётся заплатить 10 евро/литр, за этиловый спирт — 22 евро/литр. На ребёнка лишние литры «списать» не удастся — действует ограничение возраста 18 лет.
В РФ допускается транспортировка до 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака на одного человека, достигшего 18 лет.
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Ответы пограничников, полиции и таможенников Финляндии на вопросы читателей «Фонтанки».
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