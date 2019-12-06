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Полезное про Финляндию
06.12.2019 17:44
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Сколько продуктов можно привезти в Россию из-за рубежа?

Если вы хотите, чтобы привезённый вами из Европы сыр или хамон оказался на вашем новогоднем столе, а не почил под колёсами бульдозера или в печи, знайте меру и правила. Рассказываем, как не лишиться покупок на границе.

Сколько продуктов можно привезти в Россию из-за рубежа?

pixabay.com, HolgersFotografie

Рыба, мясо, молоко, корм для животных (до 5 кг)

НЕЛЬЗЯ


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В Россию, а точнее, на территорию Евразийского экономического союза (РФ, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), запрещено ввозить сырую продукцию животноводства (здесь и далее речь идёт о частных лицах, которые покупают «для себя»). Так что о яйцах и устрицах можно точно забыть. Еда без заводской упаковки — тоже под запретом. В Россельхознадзоре поясняют, что она опасна. Тому, кто, например, закупился в соседней Финляндии копчёным лососем на развес, при первом требовании инспектора придётся с ним распрощаться.


Кстати, к «сырым» продуктам животного происхождения относятся панцири черепах, слоновая кость, рога и копыта, а также прочие подобные сувениры.

МОЖНО


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Готовой продукцией считаются те продукты, которые были подвергнуты термической обработке, достаточной для свертывания животных белков во всем продукте. Ввоз её разрешен только при наличии заводской упаковки, при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны вывоза, поясняют в Россельхознадзоре. То есть смело можно приобретать консервы, масло сливочное, маргарин с содержанием животных жиров; колбасные и рыбные изделия, морепродукты, прошедшие термическую обработку, готовые молочные продукты.

Общий вес снеди, включая корм для животных, не должен превышать 5 кг на одно физическое лицо. Лишние килограммы придётся оставить на границе. Кстати, лимит этот для индивидуальных лиц действовал и до введения Россией эмбарго на европейские продукты.

Овощи, фрукты, ягоды, грибы, крупы (до 5 кг)

pixabay.com, dawnfu

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Для использования в индивидуальных целях можно привезти до 5 кг продукции растительного происхождения. К ним относятся свежие и сушёные овощи, фрукты, ягоды, орехи, свежие грибы (включая мороженые) и крупы.
Собранные грибы нужно очистить от земли: почва считается самым опасным в фитосанитарном отношении материалом при международном товарообмене в большинстве стран — в ней могут быть не заметные невооружённым глазом семена сорняков и возбудителей болезней растений.

Сушеные грибы (коды ТН ВЭД 071231, 071232, 071233 и 071239) входят в Перечень подкарантинной продукции с низким фитосанитарным риском, и, следовательно, пятикилограммовые ограничения на ввоз в РФ растительной продукции без фитосанитарного сертификата в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях на них не распространяются.

Обжаренный зерновой и молотый кофе ввозить можно.

О картофеле, семенах и саженцах (в т.ч. растениях в горшках) придётся забыть – их вообще не пропустят без сертификата. Срезанные цветы разрешены в количестве не более трёх букетов. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Ввозимые в ручной клади лесные ягоды, такие как брусника и черника, по результатам досмотра в пункте пропуска, в случае отсутствия карантинных организмов, будут допущены к ввозу на территорию РФ.

Таким образом, ввезти в Россию разрешается не более 5 кг рыбы-мяса (в заводской упаковке) и не более 5 кг овощей-фруктов.

Сергей Николаев, "Фонтанка.ру"

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Ввоз алкоголя и табака в Россию

Сколько можно ввезти в Россию алкоголя и сигарет — вопрос немаловажный, если вы не хотите тратить лишние деньги на оплату таможенных пошлин. Для личного потребления разрешено ввозить не более 5 литров алкогольной продукции, но беспошлинно — только 3 литра, причём неважно — приобрели вы его в другой стране или в зоне Duty Free. За напиток с градусом сверх нормы придётся заплатить 10 евро/литр, за этиловый спирт — 22 евро/литр. На ребёнка лишние литры «списать» не удастся — действует ограничение возраста 18 лет.

В РФ допускается транспортировка до 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака на одного человека, достигшего 18 лет.

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Ответы пограничников, полиции и таможенников Финляндии на вопросы читателей «Фонтанки».


© Фонтанка.Ру
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