Смольный взбодрил газетчиков. Борьба с ларьками-оборотнями может ударить по распространителям прессы

Торговля кофе и сигаретами в газетных киосках Петербурга превышает допустимые лимиты и нарушает условия договора. Продавцы периодики с обвинениями чиновников не согласны, но просят расширить границы сопутствующего ассортимента.

Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Едва отстояв свои павильоны от дорожного ГОСТа, продавцы печатной продукции снова столкнулись с угрозой потерять бизнес. Как рассказали «Фонтанке» в ассоциации «Балтийская пресса» (объединяет более 300 торговых точек), ее участники получили более десятка штрафов от ГКУ «Имущество Петербурга» на сумму в 1,5 млн рублей. Они были выставлены за нарушение условий договора, в частности торговлю продуктами питания, кофе и табаком. В случае если штрафы не будут оплачены, город намерен расторгнуть договоры аренды.

Как пояснили «Фонтанке» в ГКУ «Имущество Петербурга» 6 декабря, претензия была основана на результатах проверки комитета по контролю за имуществом (ККИ), проведенной в октябре 2019 года. На рейд чиновников вдохновила публикация «Фонтанки» о киосках-оборотнях. Предприимчивый бизнес нашел способ обойти запрет на торговлю у метро: заключив с городом договор на установку киосков с прессой, предприниматели на деле стали продавать там кофе. Пожелтевшие газеты месячной давности служат прикрытием для более прибыльного бизнеса.

19 октября ККИ отчитался, что проверил 54 точки и нашел 27 нарушений. Среди них оказались и участники «Балтийской прессы». Но в ассоциации уверены, что стали жертвами пробелов в законодательстве и несогласованности позиций разных ведомств.

Сейчас Смольный отдает места для киосков печатной продукции бизнесу без торгов. На них не распространяется запрет стоять ближе 50 метров у метро. При этом городской закон разрешает торговать в таких точках не только газетами, но на вспомогательные виды использования должно приходиться не более 30% площади. Получать согласование на непрофильную торговлю не нужно: достаточно получить заключение ГУП «ГУИОН» и уведомить КИО и районные администрации, а с декабря 2019 года еще и комитет по контролю за имуществом (ККИ).





Именно несогласованность позиций между ведомствами и стала источником неприятностей для газетчиков, утверждают в «Балтийской прессе».

Так, по мнению ККИ, торговля свежесваренным кофе, независимо от объема, запрещена. Кофе и чай входят в ассортимент сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, утвержденный Смольным. Но речь идет о товаре, запечатанном в заводскую упаковку. А вот приготовление напитка из кофе относится уже к услугам общественного питания и, соответственно, является нарушением условий договора, прокомментировали в ведомстве.

В КИО, которому подчиняется ГКУ «Имущество Петербурга», настроены более либерально. «Общественное питание» входит в перечень допустимых вспомогательных видов деятельности. А значит, оказывать такие услуги можно, при условии, если на них приходится не более 30% площади и владелец киоска направил органам власти соответствующие уведомления, уточнили в комитете. Безалкогольные напитки сейчас включены в список допустимых сопутствующих товаров, хотя это произошло в конце октября — то есть после того, как ККИ провел рейд.

Но печатники все равно должны понести наказание, поскольку вышли за допустимые лимиты. «В среднем эта площадь [занятая сопутствующими товарами], по данным материалов обследования, составляла 50% от площади НТО при допустимых 30%. В актах это нарушение было подтверждено графическим изображением площади киоска», – сказали в ГКУ «Имущество Петербурга». К тому же в уведомлении, направленном в адрес ГУИОН, они указали в качестве вспомогательного вида деятельности не «общепит», а «мелкорозничную торговлю», а значит нарушили закон.

Но точность подсчетов вызвала сомнения у торговцев газетами. По словам Дмитрия Амосова, генерального директора ООО «Союз издателей и распространителей» (входит в ассоциацию «Балтийская пресса», работает под брендом «Первая Полоса»), сотрудники ККИ во время обследований не делали замеров и не запрашивали заключение ГУП «ГУИОН», чтобы сравнить его с фактической ситуацией. Ссылка же на перечень допустимых сопутствующих товаров вовсе не уместна, поскольку данный документ регулирует только деятельность точек без контрольно-кассовой техники, а она у участников ассоциации есть.

Смольный и раньше предъявлял претензии о нарушении допустимой площади, но все суды участники ассоциации «Балтийская пресса» выигрывали, добавляет глава компании «Метропресс» Сергей Маркелов. У газетчиков нет сомнения, что и сейчас суд встанет на их сторону, вот только решение может запоздать. Владельцы киосков не стали платить штрафы, поскольку сумма в размере арендной платы за два квартала была ощутимой потерей. Вместо этого они направили в Смольный свои возражения, но ответа пока не дождались. Тем временем срок, отведенный для оплаты штрафов и исправления нарушений, истек. Если повторная проверка вновь установит нарушение, ГКУ «Имущество Петербурга» сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке, после чего ККИ сможет снести объекты.

Пока претензии получили чуть больше десяти точек, но если практика продолжится, под угрозой окажутся и другие киоски. Практически все распространители прессы торгуют сопутствующим ассортиментом, у многих есть и кофейные аппараты. «Значит, в зоне риска все участники рынка», – говорит Дмитрий Амосов. Всего на улицах Петербурга более 700 киосков периодической прессы.





В КИО призывают участников рынка сохранять спокойствие и обещают разобраться в ситуации. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, на этой неделе в Смольном прошло межведомственное совещание, где рассматривались проблемы распространителей печатной продукции. Одним из результатов стало изменение формы договоров. Теперь в них пропишут обязанность уведомлять о вспомогательных видах деятельности не только КИО и районную администрацию, но и ККИ. Заключение ГУП «ГУИОН» перед глазами должно помочь чиновникам точнее определять, превышена допустимая площадь или нет.

В «Балтийской прессе» считают, что этого недостаточно. По словам руководителя ассоциации Сергея Маркелова, ранее печатники обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой усовершенствовать регулирование рынка периодики. Среди мер, предложенных распространителями, было увеличение разрешенной для вспомогательных видов деятельности площади до 40%. Правда, в ответе, который ассоциация получила от КИО, говорится, что такое послабление нецелесообразно.

Участники рынка решили призвать на помощь потребителей. По словам Дмитрия Амосова, после получения претензий от Смольного «Балтийская пресса» собрала примерно полторы тысячи подписей своих клиентов в поддержку продажи кофе в газетных киосках.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»