Фигуранта «московского дела» Абаничева арестовали и сразу же отпустили

Столичный суд принял решение арестовать на 15 суток 25-летнего Сергея Абаничева, фигуранта дела о московских протестах 27 июля.

«Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток бывшего фигуранта дела о летних протестах в Москве (так называемое дело 27 июля) Сергея Абаничева за участие в несанкционированной акции 27 июля, но освободил его от наказания, засчитав нахождение в СИЗО», – сообщает 6 декабря «Интерфакс».

Абаничев был задержан 5 декабря. Полиция составила протокол по части 6 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном собрании). После этого его отпустили, потребовав явиться на следующий день.





Первый раз 25-летний менеджер Сергей Абаничев был задержан 3 августа за участие в несанкционированном митинге и якобы брошенную в полицейского банку. Сторона защиты отрицала обвинения, настаивая, что их подзащитный якобы «шел по другим делам». «Да, он бросил бумажный стакан, но он мог намусорить, а не нанести какой-то вред сотрудникам», – указал на заседании адвокат. 3 сентября дело Абаничева прекратили.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты прошла в Москве 27 июля и побила рекорд по задержаниям. В МВД очертили количество участников как «более 3,5 тысячи». В автозаки официально попали 1074 человека.