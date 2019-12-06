Инфляция в России замедлилась до 3,5%

Годовая инфляция в России в ноябре замедлилась до 3,5% с 3,8% в октябре, следует из материалов Росстата, обнародованных 6 декабря. По сравнению с октябрем 2019 года потребительские цены выросли на 0,3%, по сравнению с декабрем 2018 года — на 2,7%.

«В 50 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав областей) потребительские товары и услуги подорожали на 0,3% и более, в наибольшей степени в Республике Северная Осетия – Алания – на 0,9% в связи с ростом цен на продукты питания на 2,3%. В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,2% (с начала года прирост цен составил 3,0% и 2,6% соответственно)», — отмечается в сообщении.

Ранее в ЦБ объяснили снижение темпа инфляции ниже целевого уровня в 4%.



