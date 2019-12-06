СК занялся инспектором Россельхознадзора, признавшимся в передаче взятки ветеринарам от крупного поставщика рыбы

Следственный отдел Адмиралтейского района ГУ СУ СК по городу возбудил уголовное дело в отношении инспектора внутреннего ветнадзора управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 25-летнего сотрудника подозревают в посредничестве при даче взятки.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела по признакам 291.1 УК РФ оказалась в распоряжении «Фонтанки» 6 декабря. Из него следует, что инспектор Алфёров пришёл в полицию с повинной и рассказал, что летом 2018 года на Невском проспекте получил 100 тысяч рублей для последующей передачи в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию. Взятка якобы обеспечивала фальсификацию протоколов в интересах ООО «Дефа Фишинг», занимающегося морским рыболовством.

По данным СПАРК, «Дефа Фишинг» в 2018 году сработала в минус почти на 160 миллионов рублей. Она связана одним бенефициаром, Денисом Репинским, с ООО «Акра», торгующим рыбой под маркой «Дефа». На сайте написано, что группа компаний является одним из лидеров рынка импорта рыбы и морепродуктов более 20 лет, сотрудничает с крупнейшими мировыми производителями и осуществляет поставки во все регионы России и страны СНГ. Чистая прибыль в 2018 году составила 609 290 000 рублей.



