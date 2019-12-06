«Подростки со стеклянными глазами». Бизнес и горожане поспорили о запрете кальянных в жилых домах

Депутаты петербургского Заксобрания реанимировали инициативу запретить кальянные в жилых домах, которая на протяжении двух лет лежала в парламенте без движения. Парламентский комитет по законодательству 6 декабря провел публичные слушания по поводу этого проекта и решил возобновить работу над поправками, передает корреспондент «Фонтанки».

Главными сторонниками инициативы выступили жители Центрального района, в чьих домах располагаются кальянные. «В нашем тихом дворе [посетители кальянной] исписали все двери, бьют бутылки, ломают автомобили. Подростки оттуда выходят неадекватные, больно и грустно смотреть. Это не развлечение, есть другие развлечения, достойные наших граждан», — заявила Татьяна Лысенко, жительница дома на Литейном. «Подростки выходят оттуда со стеклянными глазами, выползают на четвереньках», — согласилась с ней Светлана Разгуляева, которая живет на Таврической.

Жителям оппонировала владелица сети кальянных «Омар Хайям» Анастасия Закатова: она заявила, что вместо запрета было бы полезнее регламентировать отрасль, определить правила работы и наказывать только тех, кто эти правила нарушает. «Я против тех кальянных, которые пренебрегают требованиями закона. Но большая часть оборудована нормальными вытяжками, — сказала она. — Сформировалась субкультура: диджитал-поколение устало сидеть в телефонах, им хочется общаться. А как у нас общаются — за бутылкой водки. Посетителям кальянных этого не хочется. Закроете кальянные — они начнут колоться».

Если из жилых домов съедут кальянные, свободные помещения займет другой бизнес — и не факт, что соседство окажется для жителей более приятным, предупредила Анастасия Закатова. Она напомнила, что по инициативе председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока петербургские депутаты предложили Госдуме установить минимальную площадь рюмочных — 100 кв. м. «Мне владелец рюмочной говорит: уходи [из жилого дома], я тут «наливайку» сделаю, у тебя как раз 102 метра», — объяснила она.

Впервые инициативу запретить размещать кальянные в жилых домах, в пристройках к ним и во дворах парламентский комитет по законодательству представил два года назад. Речь идёт о запрете курения в таких заведениях не только табачных смесей, но и всех остальных. С тех пор депутаты приняли инициативу только в первом чтении, на этом ее обсуждение застопорилось. 4 декабря петербургский парламент одобрил в первом чтении еще одну инициативу — обратиться в Госдуму с предложением запретить кальянные в жилых домах по всей России.



