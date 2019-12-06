Самолет SSJ-100 вернулся в столичный аэропорт из-за неисправности

СМИ сообщили о том, что лайнер «Газпром авиа» вынужден был вернуться во Внуково.

«Во Внуково после взлета самолет Sukhoi Superjet 100 совершил благополучную вынужденную посадку. Причиной посадки стало падение давления в гидросистеме», – сообщает 6 декабря ТАСС.

По данным агентства, лайнер принадлежал «Газпром авиа». В авиакомпании «Фонтанке» не смогли подтвердить эту информацию.

6 декабря у «Газпром авиа» из Внуково было 2 рейса, в 11:20 и в 15:10. Оба в Надым.



