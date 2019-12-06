Сердюков заявил о 16 полетах «Изделия 30» - истребителя пятого поколения с новым двигателем

Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков рассказал о 16 полетах серийного истребителя Су-57 с перспективным двигателем второго этапа. Воздушная лаборатория известна под названием «Изделия 30».

В перспективе двигатель второго этапа обеспечит этот самолет пятого поколения сверхманевренностью, тяговооруженностью, малой заметностью и способностью совершать крейсерский полет на сверхзвуке.

«В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов», – цитирует 6 декабря Сердюкова РИА Новости.

В мае Путин поручил создать три авиаполка Су-57. И рассказал, как истребители испытывали в Сирии.



