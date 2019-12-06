Картины оперного певца помогут больничным клоунам

В Петербурге проходит выставка картин известного оперного певца Евгения Никитина «Transcendere». На ней можно не только полюбоваться его работами, но и приобрести их за пожертвование. Средства направят на работу благотворительного проекта «ЛенЗдравКлоун».

Евгений Никитин – звезда петербургской оперной сцены (бас-баритон), выступающий в лучших оперных театрах мира – Метрополитен, Венской, Баварской опере и многих других. Помимо музыки, у певца есть ещё одно увлечение – он уже много лет создаёт компьютерные картины, отчасти перекликающиеся с его оперным творчеством. Поклонники Евгения Никитина знают о его увлечении, а широкой аудитории он согласился показать работы впервые. И не просто показать, а поддержать благотворительную организацию «ЛенЗдравКлоун» – сообщество больничных клоунов, помогающих детям и их родителям пережить страшные, мучительные моменты жизни, дающих им луч надежды и радости, а порой и облегчающих страдания в последние дни.

Выставка работает в центре дизайна ART PLAY SPb (Красногвардейская площадь, 3). В выходные – 7 и 8 декабря – её можно будет посетить с 12:00 до 21:00. Это последние дни работы экспозиции.

Как рассказали «Фонтанке» организаторы, в воскресенье с 16 часов автор картин будет лично подписывать приобретённые за пожертвования работы.

Более подробно о выставке, а также о том, как быстрее добраться до центра дизайна, можно узнать в официальном паблике выставки.